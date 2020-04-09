Министры ОПЕК+ начали онлайн-переговоры по сокращению добычи нефти

Министры стран ОПЕК+ проводят в эти минуты онлайн-переговоры по поводу сокращения добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, пишет ТАСС.

Источник агентства сообщил, что встреча в формате видеоконференции проходит в закрытом режиме, в частности, даже содержание вступительных слов участников не будет раскрываться вплоть до окончания переговоров. Временных лимитов у заседания нет.

Ранее агентство «Рейтер» сообщило, что Саудовская Аравия готова на сокращение добычи нефти на 4 млн баррелей в сутки, но только относительно апрельского уровня, когда добывались рекордные 12,3 млн баррелей в сутки.

Источник ТАСС в министерстве энергетики России в свою очередь сообщил, что Москва готова пойти на сокращение в 14% относительно первого квартала этого года, что составляет 1,6 млн баррелей в сутки.

Напомним, страны ОПЕК выступали за сокращение добычи нефти на фоне пандемии коронавируса и последовавшего падения спроса на черное золото. Однако достичь соглашения в рамках ОПЕК+ не удалось из-за разногласий Саудовской Аравии и России. После этого страны ОПЕК нарастили добычу, а цены на нефть упали до минимальных значений за 20 лет — 22 доллара за баррель. Падение цен на нефть также вызвало серьезные колебания на валютно-фондовых биржах.