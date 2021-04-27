Министры обороны одобрили план оснащения КСОР ОДКБ современным вооружением

Совет министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности 27 марта на заседании в Душанбе одобрил план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, сообщили в пресс-службе Организации.
Также в ОДКБ рассказали, что подписано решение СМО и КССБ о типовых структуре и штате Командования Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Кроме того, министры обороны одобрили План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года. В части, касающейся военного сотрудничества, документом предусмотрено проведение мероприятий по вопросам развития военной составляющей ОДКБ, совершенствованию организации управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ и развитию военно-экономического сотрудничества в рамках Организации.
Министрами обороны государств – членов ОДКБ также был одобрен План мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора, юбилей будет отмечаться 15 мая 2022. Этот документ предусматривает проведение различных организационных, внешнеполитических, военно-технических, военно-экономических, культурно-просветительских, научно-практических и иных мероприятий.
Фото: odkb-csto.org
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