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  2. Министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в конце апреля

Министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в конце апреля

Заседания Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоятся в Душанбе 27 и 29 апреля в очном формате. Будут обсуждаться вопросы военной безопасности, противодействие вызовам и угрозам и меры по их нейтрализации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. 


В мероприятиях примет участие и выступит с информацией о ситуации в зоне ответственности организации и по вопросам повестки дня генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"В ходе заседаний будут рассмотрены планы по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), совместной подготовки формирований сил и средств системы коллективной безопасности и план консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года, – рассказал пресс-секретарь. – Также в повестке дня заседаний СМО и КССБ рассмотрение плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ". 

"Перед началом заседаний СМО и КССБ министров обороны и секретарей советов безопасности, как ожидается, примет председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон", – добавил Владимир Зайнетдинов.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года  в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ОДКБ в международную региональную организацию – Организацию Договора о коллективной безопасности с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 года Устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, который председательствует в ОДКБ в текущем году.

Фото: архив БЕЛТА
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