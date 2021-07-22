Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков впал в кому после того, как его на турбазе избили неизвестные. Подробности приводит издание Lenta.ru.
Снимок носит иллюстративный характер
Сообщается, что инцидент произошел 17 июля – избитого Курдюкова обнаружил охранник. Министра госпитализировали, диагностировав перелом костей черепа и гематому головного мозга. Он впал в кому.
На данный момент известно, что госслужащего уже прооперировали и подключили к ИВЛ.
СК Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
Фото: РИА Новости
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Министра российского региона на турбазе избили неизвестные – он в коме
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