Министр связи и информатизации проведет 22 мая прямую телефонную линию

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Задать свои вопросы можно с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (017) 287-87-06.Кроме того, параллельно 22 мая в "Белтелекоме", "Белпочте" и у операторов сотовой связи также организованы прямые телефонные линии с руководством. На вопросы граждан ответят генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя по телефону 375 (17) 217-10-77, заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП "Белпочта" Елена Дроздович по телефону +375 (17) 293-55-48, руководитель коммерческого департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Николай Булаш (по вопросам, связанным с обслуживанием клиентов и продажей оборудования) по телефону +375 (33) 905-00-23.В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать ФИО и данные о месте жительства и/или работы (учебы).