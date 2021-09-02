Министр спорта рассказал о своих спортивных результатах: для своей возрастной группы я спокойно сдаю все нормативы

В эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассказал о своих спортивных увлечениях и о том, какие нормативы может сдать лично.
– Я сдаю все нормы государственного комплекса физической культуры. Среди них бег, прыжки и так далее. Мои результаты – 9, 10. Для своей возрастной группы (53 года) спокойно сдаю все нормативы, проблем с этим нет. Бегаю три раза в неделю, тренируюсь, могу подтянуться 10 раз. Для меня это норма жизни, – отметил гость программы.
Министр поделился, что раз в неделю играет в футбол на стадионе "Динамо", два-три раза в неделю устраивает пробежки. Кроме того, Сергей Ковальчук два раза в неделю после работы играет в бильярд и даже соревнуется в любительских турнирах.
Глава спортивного ведомства также рассказал, что на следующей неделе примет участие в Минском полумарафоне и пробежит дистанцию 10 км.