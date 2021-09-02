Министр спорта рассказал о своих спортивных результатах: для своей возрастной группы я спокойно сдаю все нормативы

отметил гость программы.Министр поделился, что раз в неделю играет в футбол на стадионе "Динамо", два-три раза в неделю устраивает пробежки. Кроме того, Сергей Ковальчук два раза в неделю после работы играет в бильярд и даже соревнуется в любительских турнирах.Глава спортивного ведомства также рассказал, что на следующей неделе примет участие в Минском полумарафоне и пробежит дистанцию 10 км.