Министр спорта Беларуси обратился с открытым письмом к руководителю IBU

"Министерство спорта с огорчением восприняло новость об отмене этапа Кубка мира сезона-2021/2022 года в Минске.Между Республикой Беларусь и Международным союзом биатлонистов сложились многолетние партнерские отношения. Наша страна всегда поддерживала высокий имидж союза среди международных спортивных федераций. Мы всегда готовы поддержать инициативы и старания по развитию биатлона.В Беларуси неоднократно проходили крупнейшие соревнования под эгидой вашей организации, в том числе чемпионаты мира и Европы, а уровень организации их проведения всегда высоко оценивался Международным союзом биатлонистов.В последние годы успешно проведен ряд таких крупных мероприятий, как чемпионат мира среди юниоров в 2015 году, чемпионат мира по летнему биатлону в 2019 году, чемпионаты Европы в 2019 и 2020 годах.В подтверждение этого вами лично по итогам проведения летнего чемпионата мира отмечено: "Мероприятие было хорошо организовано, я увидел отличное взаимодействие в организационном комитете. В преддверии грядущих мероприятий 2021–2022 годов и Кубка мира это выглядит многообещающе. Я также впечатлен тем, как вы развиваете биатлон в вашей стране".В 2020 году по обращению руководства союза при личной поддержке Президента нашей страны Белорусской федерацией биатлона в кратчайшие сроки было обеспечено проведение на высоком организационном уровне чемпионата Европы в Минске (спортивный комплекс "Раубичи").Чемпионат Европы рассматривался как подготовка к проведению этапа Кубка мира в сезоне 2021–2022 года. С белорусской стороны были привлечены значительные финансовые средства и ресурсы на проведение этого соревнования.Однако мы с огорчением восприняли новость об отмене этапа Кубка мира сезона-2021/2022 в Минске.Республика Беларусь придерживается позиции о том, что спорт должен быть вне политики и выступать средством объединения людей.Считаем, что принятое необоснованное решение подрывает авторитет союза в мировом спорте и сложившиеся доверительные отношения с нашей страной, а также принципы олимпизма.Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что из-за политики двойных стандартов пострадают многочисленные болельщики и любители биатлона.Надеемся, что данное решение может быть пересмотрено вами и дальнейшее сотрудничество с Международным союзом биатлонистов будет активно развиваться".Международный союз биатлонистов 16 мая сообщил, что этап Кубка мира – 2021/22 в белорусских Раубичах, запланированный на 3–6 марта, перенесен в финский Контиолахти. Исполком IBU заявил, что причиной стала текущая ситуация в Беларуси, которая может вызвать сложности в работе организационных комитетов, федераций и сборных.Спустя два дня белорусская федерация биатлона прокомментировала сложившуюся ситуацию, отметив, что новость о переносе этапа Кубка мира из Беларуси была воспринята белорусской стороной с глубочайшим сожалением. Также федерация биатлона указала на то, что перенос был осуществлен без каких-либо предварительных консультаций.