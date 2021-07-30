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Министр обороны: Запад не оставляет попыток диктовать нам свою волю

Министр обороны Виктор Хренин на встрече Президента с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки прокомментировал состояние военной безопасности государства и принимаемые меры по повышению обороноспособности страны.


По словам Виктора Хренина, военно-политическая обстановка вокруг Беларуси продолжает оставаться сложной:

– Запад в лице США и Евросоюза не оставляет попыток создать условия для того, чтобы диктовать нам свою волю. Продолжается давление в политической, информационной и экономической сферах. Не остается в стороне и военная сфера: блоком НАТО продолжается разведывательная деятельность против нашей страны и проведение мероприятий оперативной  боеподготовки вооруженных сил стран – членов Альянса на территории сопредельных государств.

Министр обороны обратил внимание на то, что вблизи государственных границ Беларуси развертываются дополнительные посты радиоэлектронной разведки, подразделениями спецназа Польши ведется разведка участков госграницы, проводятся учения, в ходе которых отрабатываются действия по поддержке деструктивных сил в Беларуси.  Периодически нарушаются и воздушные границы нашей страны.

– Наиболее вероятной целью является определение степени готовности к действиям нашей системы ПВО. Отмечается высокая активность применения беспилотных летальных аппаратов органами пограничной службы и подразделениями вооруженных сил сопредельных стран, – прокомментировал Виктор Хренин.

Министр обороны добавил, что подобные мероприятия могут быть составной частью подготовки провокационных действий в приграничных районах с целью создания новых информационных поводов для дискредитации Беларуси на международной арене.

Кстати, только за первое полугодие 2021-го НАТО провела 28 учений вблизи  наших границ. А в преддверии российско-белорусских учений «Запад-2021» всевозможные провокации, в том числе и со стороны Украины, могут нарастать на южных направлениях госграницы.   

– Министерством обороны для своевременного реагирования организовано постоянное отслеживание негативных процессов и обеспечивается готовность вооруженных сил к реализации комплекса мер стратегического сдерживания силового характера. Для недопущения повышения рисков трансформации существующих военных опасностей в военные угрозы принимаются согласованные с другими госорганами меры по обеспечению баланса военной силы в регионах, – уточнил Виктор Хренин.

Фото: БЕЛТА
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