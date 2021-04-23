Министр культуры Анатолий Маркевич обсудил с работниками театров основные проблемы отрасли

В начале встречинапомнил, что в стране работают 29 театров государственной формы собственности. В 2020 году количество показов в этих театрах (в том числе из-за коронавирусных ограничений) сократилось на 41 процент, количество зрителей – на 66 процентов по сравнению с 2019-м. И еще немного арифметики: с 2017 по 2020 гг. объем бюджетных субсидий государственным театрам вырос с 19,5 до 25,9 млн рублей. Вместе с тем, отметил министр, проблем в отрасли хватает. В частности, шла речь о формировании репертуарной политики.– уверен министр.Несовершенная структура и избыточная штатная численность театров – еще одно больное место отрасли. Акцент – на кадровые перестановки.рассказала, что как раз сейчас проходит согласование проекта рекомендаций по определению норматива штатной численности работников театров:Особое внимание уделили на коллегии и вопросам подготовки кадров для театральной сферы. При этом за последние 5 лет количество заявок на молодых специалистов зачастую превышало количество выпускников. Так, скажем, в академию искусств за это время поступило 87 заявок на 40 выпускников по специальности «актерское искусство». При этом региональные театры драмы и кукол все чаще высказывают заинтересованность в подготовке актеров на базе в том числе своих региональных колледжей. Однако пока будущих артистов учат только в колледжах искусств Могилевской и Витебской областей. Кроме того, в театрах по-прежнему не хватает гримеров, реквизиторов, бутафоров, отметила Ирина Дрига:Обратили внимание члены коллегии и на еще один фактор стабильной работы театров – морально-психологический климат в коллективах.– резюмировала Ирина Дрига. –