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Министр культуры Анатолий Маркевич обсудил с работниками театров основные проблемы отрасли

О состоянии, проблемах и перспективах развития театрального искусства говорили вчера на коллегии Министерства культуры. Эта отрасль – одна из наиболее пострадавших от пандемии. Некоторым театрам до сих пор не удалось вернуться к прежней деятельности, во многих по-прежнему действуют определенные ограничения. Прошедшие месяцы, впрочем, вновь показали, насколько жизнеспособна театральная сфера. Не зря гостей собрали в Купаловском – главном белорусском театре, полностью восстановившем работу после вынужденного простоя. 


В начале встречи министр культуры Анатолий Маркевич напомнил, что в стране работают 29 театров государственной формы собственности. В 2020 году количество показов в этих театрах (в том числе из-за коронавирусных ограничений) сократилось на 41 процент, количество зрителей – на 66 процентов по сравнению с 2019-м. И еще немного арифметики: с 2017 по 2020 гг. объем бюджетных субсидий государственным театрам вырос с 19,5 до 25,9 млн рублей. Вместе с тем, отметил министр, проблем в отрасли хватает. В частности, шла речь о формировании репертуарной политики. 

– Среди основных вопросов – ориентация на постановку пьес зарубежных драматургов и, как следствие, уход на второй план произведений современных белорусских авторов, национальной классики. Также отмечу недостаток спектаклей военно-патриотической тематики и, конечно, о жизни детей и подростков. Кроме того, назрела необходимость организации масштабного фестиваля в Минске и, возможно, в отдельных областных центрах, – уверен министр. 

Несовершенная структура и избыточная штатная численность театров – еще одно больное место отрасли. Акцент – на кадровые перестановки. Начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига рассказала, что как раз сейчас проходит согласование проекта рекомендаций по определению норматива штатной численности работников театров: 

– В некоторых театрах выявлено, на наш взгляд, избыточное количество сотрудников, выполняющих управленческие функции. В частности, в театре-студии киноактера числится 90 сотрудников, в театре Горького – 227. При этом в обоих театрах имеется по 3 заместителя руководителя. Предлагаем рассмотреть вопросы совершенствования этой структуры. Ориентиром может служить театр Янки Купалы, где такие процессы уже проходят. 

Особое внимание уделили на коллегии и вопросам подготовки кадров для театральной сферы. При этом за последние 5 лет количество заявок на молодых специалистов зачастую превышало количество выпускников. Так, скажем, в академию искусств за это время поступило 87 заявок на 40 выпускников по специальности «актерское искусство». При этом региональные театры драмы и кукол все чаще высказывают заинтересованность в подготовке актеров на базе в том числе своих региональных колледжей. Однако пока будущих артистов учат только в колледжах искусств Могилевской и Витебской областей. Кроме того, в театрах по-прежнему не хватает гримеров, реквизиторов, бутафоров, отметила Ирина Дрига: 

– Поэтому предлагаем, во-первых, при распределении молодых специалистов обеспечивать кадрами в первую очередь государственные театры. Во-вторых, рассмотреть вопрос обучения в колледжах искусств, музыкальных колледжах (в тех регионах, где есть такая возможность) кадров рабочих профессий. Возможно, к инициативе также присоединятся колледжи легкой промышленности, бытового обслуживания. 

Обратили внимание члены коллегии и на еще один фактор стабильной работы театров – морально-психологический климат в коллективах. 

– К сожалению, события второго полугодия 2020-го выявили определенные упущения в работе с кадрами, – резюмировала Ирина Дрига. – С некоторыми сотрудниками пришлось расстаться. В качестве предложения Министерство культуры предлагает рассмотреть вопрос о принятии во всех театрах (по примеру Большого и театра Горького) Кодекса о чести творческого работника. Кроме того, советуем ввести в практику регулярное, не реже раза в квартал, проведение встреч учредителей и руководителей с коллективами. 
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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