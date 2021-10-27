​Министр иностранных дел Китая призвал США и другие западные страны отменить санкции против Афганистана

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И призвал США и другие западные страны как можно скорее отменить односторонние санкции в отношении Афганистана. Об этом он заявил в Тегеране на второй министерской встрече стран – соседей Афганистана, выступая по видеосвязи, пишет ТАСС.
– Мы должны призвать США и западные страны выполнить свои первоочередные обязательства по оказанию помощи Афганистану в его переходе от трудностей к новой жизни. Помимо многого другого, сейчас они должны отменить односторонние санкции против Афганистана, чтобы его государственные активы могли как можно скорее начать использоваться для удовлетворения нужд населения, – подчеркнул министр иностранных дел Китая.
Он призвал создать многосторонние механизмы по борьбе с терроризмом в Афганистане на базе Организации Объединенных Наций и Шанхайской организации сотрудничества.
– Следует в позитивном ключе рассмотреть развертывание в подходящее для этого время двусторонних и многосторонних диалогов и сотрудничества с Афганистаном по борьбе с терроризмом. Необходимо создать единый фронт против терроризма посредством таких многосторонних платформ, как ООН и ШОС, – отметил Ван И.