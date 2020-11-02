Министерство здравоохранения Беларуси в соответствии с принятыми критериями (с учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мерах) актуализировало перечень государств, в которых регистрируются случаи COVID-19. Перечень регламентирован в соответствии с постановлением Совмина от 25 марта 2020 года № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», сообщается на официальном сайте ведомства.
С 3 ноября в перечень включены семь стран, ранее исключенных из него: Албания, Германия, Италия, Кипр, Сан-Марино, Монако, Латвия.
Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение десяти календарных дней со дня прибытия в Беларусь, напомнили в Министерстве здравоохранения.
Фото: архив БЕЛТА
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Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19
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