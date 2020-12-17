Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий:
– К сожалению, в плане обеспечения безопасности частных пассажирских перевозок в последнее время мы наблюдаем увеличение количества ДТП. В 2018 году с участием автомобилей такси совершено 25 дорожно-транспортных происшествий, в 2019 году – 41, за текущий год – 68. За нынешний год в них погибли 15 человек. В связи с этим Министерство транспорта и коммуникации инициировало проведение месячника по контролю за выполнением перевозок. Мероприятия осуществлялись транспортной инспекцией в ноябре-декабре текущего года. Кроме того, мы совместно с коллегами из МАРТ хотим выйти с предложением о возможности корректировки законодательства в этой сфере, прежде всего направленной на обеспечение безопасности.
Фото из архива БЕЛТА
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Минтранс совместно с МАРТ предлагают коррективы законодательства в сфере перевозок
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