Министерство промышленности намерено укреплять сотрудничество с Китаем

В частности, Министерство промышленности продолжает работу по увеличению экспорта в Китай., – отметили в ведомстве.Также в Минпроме рассказали о производстве легковых автомобилей в Беларуси. В частности, о заводе СЗАО "БЕЛДЖИ".– сказали в министерстве. –Как отметили в ведомстве, организация производства легковых автомобилей в Беларуси с привлечением иностранного инвестиционного капитала направлена на диверсификацию промышленного комплекса страны, импортозамещение, рост экспорта, а также на развитие научно-технического потенциала и конкурентных преимуществ в сфере машиностроения.В 2019 году на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Beликий камень" создано совместное предприятие по производству коробок передач. Пусковая мощность завода обеспечит выпуск не менее 10 тыс. механических 6-, 9-, 12- и 16-ступенчатых коробок передач в год для потребностей отечественных автопроизводителей.– подчеркнули в Минпроме.