Министерство промышленности намерено укреплять сотрудничество с Китаем. Об этом сообщает БЕЛТА.
В частности, Министерство промышленности продолжает работу по увеличению экспорта в Китай.
– Объем экспорта предприятий Минпрома в KHP по промежуточным итогам 10 месяцев текущего года увеличился и преимущественно состоит из поставок интегральных схем, полупроводниковых приборов, сельскохозяйственной техники, запасных частей. Также Китай заинтересован в приобретении новых моделей тракторов MT3 с электроприводом. В целом есть все предпосылки к тому, что в 2022 году поставки тракторов этой модели станут драйвером для дальнейшего увеличения товарооборота с КНР, – отметили в ведомстве.
Также в Минпроме рассказали о производстве легковых автомобилей в Беларуси. В частности, о заводе СЗАО "БЕЛДЖИ".
– В нынешнем году для сохранения рыночных позиций завод полностью обновил модельный ряд. Налажено серийное производство моделей CoolRay и Atlas PRO, которые пользуются устойчивым спросом. Автомобили производятся по полному технологическому циклу, окраска осуществляется шестью цветами в зависимости от заказов, – сказали в министерстве. – В настоящее время в стране есть девять дилерских центров, которые осуществляют продажи и сервисное обслуживание Geely (три центра в Минске и один в каждом областном центре). Открыто шесть самостоятельных сервисных центров. До конца года будет открыто еще три, а в 2022 году –10 центров сервисного обслуживания автомобилей.
Как отметили в ведомстве, организация производства легковых автомобилей в Беларуси с привлечением иностранного инвестиционного капитала направлена на диверсификацию промышленного комплекса страны, импортозамещение, рост экспорта, а также на развитие научно-технического потенциала и конкурентных преимуществ в сфере машиностроения.
В 2019 году на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Beликий камень" создано совместное предприятие по производству коробок передач. Пусковая мощность завода обеспечит выпуск не менее 10 тыс. механических 6-, 9-, 12- и 16-ступенчатых коробок передач в год для потребностей отечественных автопроизводителей.
– Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, быть уверенными в том, что контакты между Министерством промышленности Беларуси и KHP также будут укрепляться и проходить в духе доверия и взаимопонимания, – подчеркнули в Минпроме.