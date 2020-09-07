С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности ВС в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.
Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса, боевое слаживание.
Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.
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Министерство обороны: проверка боевой готовности продолжается
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК