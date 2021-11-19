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Министерство обороны чествовало победителей конкурса АрМИ «Уверенный прием»

Министерство обороны чествовало победителей конкурса АрМИ «Уверенный прием»

Сегодня под руководством начальника связи ВС – начальника управления связи Генштаба Вооруженных Сил генерал-майора Олега Мищенко состоялось чествование победителей конкурса «Уверенный прием» Армейских международных игр – 2021, а также личного состава, принимавшего участие в организации его проведения, сообщают в Telegram-канале Министерства обороны.


В своем выступлении Олег Мищенко отметил, что в этом году конкурс по числу команд и накалу страстей стал самым массовым и зрелищным за всю историю проведения данного соревнования.

Военнослужащие, отличившиеся больше других, были награждены грамотами и ценными подарками от министра обороны Беларуси и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны.

В оборонном ведомстве напомнили, что белорусская команда заняла в конкурсе «Уверенный прием» первое место.



Фото: Министерство обороны
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