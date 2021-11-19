Министерство обороны чествовало победителей конкурса АрМИ «Уверенный прием»

В своем выступлении Олег Мищенко отметил, что в этом году конкурс по числу команд и накалу страстей стал самым массовым и зрелищным за всю историю проведения данного соревнования.Военнослужащие, отличившиеся больше других, были награждены грамотами и ценными подарками от министра обороны Беларуси и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны.В оборонном ведомстве напомнили, что белорусская команда заняла в конкурсе «Уверенный прием» первое место.Фото: Министерство обороны