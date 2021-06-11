Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова

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, – отметили в ведомстве.Министерство информации обращает также внимание на то, что многочисленные факты цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа стали обыденным явлением в сегодняшних украинских реалиях., –подчеркнули в Мининформе.