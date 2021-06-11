Министерство информации считает исключение телеканала "Беларусь 24" из списка каналов, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей в отношении медиа нашей страны, сообщается на сайте Министерства информации.
Фото: pixabay.com
– Данное решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ. Вслед за прекращением вещания трех оппозиционных украинских телеканалов, основываясь на откровенно надуманных и расплывчатых формулировках, под запрет попал и телеканал "Беларусь 24", зрители которого получали объективную информацию о событиях в Беларуси и вокруг нее, – отметили в ведомстве.
Министерство информации обращает также внимание на то, что многочисленные факты цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа стали обыденным явлением в сегодняшних украинских реалиях.
–До сих пор остаются нерасследованными десятки убийств украинских журналистов за их профессиональную деятельность. Кроме того, вызывает беспокойство отсутствие должной международной реакции на подобные явления, –подчеркнули в Мининформе.
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Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова
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