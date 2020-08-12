Мингорисполком назвал сумму ущерба от беспорядков в столице

Об этом в эфире "Беларусь 1" рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Мингорисполком озвучил сумму ущерба от беспорядков в столице – по предварительным данным она составила более полумиллиона белорусских рублей.

– По предварительным подсчетам это более 500 тысяч рублей. Всеми коммунальными службами Минска принимаются незамедлительные меры по наведению порядка в городе. Были повреждены остановочные пункты, плиточное покрытие, более сотни контейнеров, светофоры, дорожные знаки, – отметил Владимир Лебедь.

По его словам, за эти деньги (500 тысяч рублей. – Прим.ред.) можно было закупить в больницы Минска девять аппаратов ИВЛ.