В субботу, 24 июля, в облисполкомах и Мингорисполкоме пройдут прямые телефонные линии, информирует БЕЛТА.
Обратиться к представителям местной власти по телефону можно будет с 9 до 12 часов. Вот список по областям:
Брестская – первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валентин Зайчук (80162213121);
Витебская – управляющий делами Витебского облисполкома Александр Сысоев (80212222222);
Гомельская – заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов (80232331237);
Гродненская – первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Юрий Валеватый (80152735644);
Минская – заместитель председателя Минского облисполкома Денис Курленко (80175004160);
Могилевская – управляющий делами Могилевского облисполкома Николай Дедков (80222501869).
Жители столицы смогут обратиться на прямую телефонную линию к управляющей делами Минского горисполкома Анне Мательской по телефону 80172224444.
Информагентство напоминает, что проведение таких телефонных линий облисполкомами и Мингорисполкомом в Беларуси стартовало в 2015-м и традиционно проходит по субботам.
Фото: архив БЕЛТА
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Мингорисполком и облисполкомы в субботу проведут "прямые линии"
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