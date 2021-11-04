Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые линии 6 ноября

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Со своими вопросами и предложениями обращайтесь к:заместителю председателя Брестского облисполкома Дмитрию Николаевичу Городецкому (80162213121);заместителю председателя Витебского облисполкома Владимиру Николаевичу Белоусу (80212222222);председателю Гомельского облисполкома Геннадию Михайловичу Соловью (80232331237);председателю Гродненского облсовета депутатов Игорю Георгиевичу Жуку (80152735644);председателю Минского облсовета депутатов Наталье Викторовне Якубицкой (80175004160);первому заместителю председателя Могилевского облисполкома Анатолию Васильевичу Уласевичу (80222501869);управляющей делами Мингорисполкома Анне Марьяновне Мательской (80172224444).Прямые телефонные линии облисполкомы и Минский горисполком проводят каждую неделю по субботам с 2015-го. Это делается для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.