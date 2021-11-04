Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые линии 6 ноября

В субботу граждане смогут обратиться к представителям местной власти посредством прямых телефонных линий. Они будут проходить с 09:00 по 12:00, пишет БЕЛТА.
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Со своими вопросами и предложениями обращайтесь к:
заместителю председателя Брестского облисполкома Дмитрию Николаевичу Городецкому (80162213121);
заместителю председателя Витебского облисполкома Владимиру Николаевичу Белоусу (80212222222);
председателю Гомельского облисполкома Геннадию Михайловичу Соловью (80232331237);
председателю Гродненского облсовета депутатов Игорю Георгиевичу Жуку (80152735644);
председателю Минского облсовета депутатов Наталье Викторовне Якубицкой (80175004160);
первому заместителю председателя Могилевского облисполкома Анатолию Васильевичу Уласевичу (80222501869);
управляющей делами Мингорисполкома Анне Марьяновне Мательской (80172224444).
Прямые телефонные линии облисполкомы и Минский горисполком проводят каждую неделю по субботам с 2015-го. Это делается для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.