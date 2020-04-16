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  2. Минфин: ресурсов для обеспечения работы здравоохранения в ситуации с коронавирусом достаточно

Минфин: ресурсов для обеспечения работы здравоохранения в ситуации с коронавирусом достаточно

Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович. Он подчеркнул, что Министерство финансов обеспечивает своевременное финансирование соответствующих расходов. С учетом того, как в дальнейшем сложится уровень расходов, будут вносится уточнения и в бюджет. 

— На сегодняшний день такого уточнения не требуется, потому что для органов и учреждений здравоохранения доступен весь годовой объем финансирования. Мы удовлетворяем все заявки, которые поступают от Минздрава.

По словам Максима Ермоловича, Минфин мониторит ситуацию, которая складывается в отдельных отраслях в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и проводит соответствующую работу, чтобы снизить негативные последствия. 

— С начала такой работы подготовлено порядка десятка проектов решений Главы государства и Правительства. Эти документы проходят согласование с государственными органами. Некоторые из них уже приняты. Основные усилия были направлены на то, чтобы обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, чтобы работать в экстренном режиме на предотвращение распространения коронавируса. 

Министр сообщил, что сейчас ведется работа по поддержке отраслей экономики, социальной защите граждан, нарабатываются меры, изыскиваются необходимые ресурсы для их финансирования.

— Мы настаиваем на том, чтобы эти меры принимались пакетно: возникает проблемная ситуация — мы ее решаем. Теперь мы начинаем работать по наиболее пострадавшим отраслям. Это туризм, транспорт, учреждения культуры и ряд других важных услуг. Здесь мы предусматриваем и кредитную поддержку, меры по снижению налоговой нагрузки в данный период и иные дополнительные меры как экономического, так и социального характера. 

Следующий этап — работа с малым и средним бизнесом, отметил Максим Ермолович:

— Это опять же социальная защита работников, меры, которые будут способствовать исполнению предприятиями своих обязательств перед кредиторами, контрагентами. Мы внимательно смотрим на те решения, которые принимают другие страны по поддержке бизнеса, анализируем результат и принимаем соответствующее решение у себя. Думаю, эта работа продолжится до конца года. 

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