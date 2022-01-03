Минфин: на финансирование соцсферы в этом году направят 45% средств бюджета

Об этом сообщила журналистам заместитель министра по налогам и сборам Елена Печень, комментируя подписанный Президентом Александром Лукашенко Закон «О республиканском бюджете на 2022 год».





Также, по ее словам, дополнительные надбавки за работу в отрасли будут установлены для работников сферы соцобслуживания, физкультуры и спорта, а также для организаций, оказывающих услуги в области культуры.

– В числе бюджетных приоритетов – демографическая безопасность, – продолжает замминистра финансов. – Продолжится реализация программы «Семейный капитал». Около 14 900 семей обратятся в текущем году за выплатой семейного капитала. На это в бюджете предусмотрено 380 миллионов рублей.

На здравоохранение в консолидированном бюджете в этом году предусмотрены расходы в сумме около 8,4 миллиарда рублей, а на образование – более 8,6 миллиарда рублей.

– Не забывает государство и о тех, кто заложил фундамент нашего настоящего. Если ранее матпомощь участникам Великой Отечественной войны оказывалась в рамках юбилейных дат, то с текущего года на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 11 миллионов рублей, – сообщила замминистра финансов.

Всего расходы республиканского бюджета на этот год составят около 30,8 миллиарда рублей. Что касается доходов республиканского бюджета, то они прогнозируются в сумме более 27,8 миллиарда рублей.

– Крайне взвешенно подошли к расходной части бюджета. В частности, 900 миллионов рублей не были распределены на расходы бюджета, а учтены в дополнительном резервном фонде Главы государства. В случае нематериализации рисков, которые могут негативно повлиять на исполнение бюджета, эти средства в текущем году будут направлены на дополнительное повышение зарплаты работников бюджетного сектора, а также на финансирование инвестиционных программ в регионах, – добавила замминистра.

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