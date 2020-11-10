Бюджет на 2021 год будет с дефицитом. Такой прогноз в беседе с журналистами озвучил министр финансов Юрий Селиверстов перед началом заседания Совета Министров, где рассматривались итоги работы экономики страны за 9 месяцев этого года. При этом конкретный размер планируемого дефицита он не уточнил.
- Резкого прекращения эффекта пандемии в 2021 году не будет. Многие годовые платежи за 2020-й придут в первом квартале следующего года. И какого-то большого роста этих платежей ожидать не приходится. Но тем не менее, с учетом того, что мы имеем определенные задачи по оптимизации расходов, а также по задействованию наших остатков, которые мы в свое время сформировали, то тот уровень расходов, который на сегодня есть выдержим.
Что касается бюджета этого года, то он также будет с дефицитом. По словам министра, негативное влияние на доходы оказывает целый ряд факторов.
- Негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия, кроме того, в I квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, соответственно снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов.
Министр также проинформировал, что часть расходов бюджета в нынешнем году оптимизировали, в то же время из-за пандемии COVID-19 увеличены выплаты медработникам.
Фото БЕЛТА
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Минфин: бюджет на 2021 год будет с дефицитом
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