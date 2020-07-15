Минэнерго: в стране растет объем потребления энергии электротранспортом

В Беларуси складывается положительная динамика в потреблении энергии электротранспортом. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время открытия Дня электротранспорта в индустриальном парке «Великий камень».

– Уже сейчас мы имеем положительную динамику в электропотреблении на цели электрозарядки транспорта: если в 2019 году этот показатель составил 3,8 млн кВт/ч, то за первый квартал этого года данный показатель уже составил 2 млн кВт/ч. В целом по году мы ожидаем 12 млн кВт/ч – рост потребления увеличится более чем в три раза к уровню прошлого года.

Виктор Каранкевич обратил внимание на то, что перспективность развития электротранспорта в стране отмечена на самом высоком уровне.

– Использование электрокаров снижает объем вредоносных выбросов в атмосферу, оздоравливает городскую среду и повышает безопасность на дорогах. Развитие данного сегмента – важный приоритет для Беларуси. Главой государства принят ряд решений, направленных на стимулирование использования электротранспорта, развитие электрозарядной инфраструктуры. И все это создало основу для успешного продвижения электротранспорта и электромобилей на внутреннем рынке. Это и новые рабочие места, и создание более удобных условий для жизни граждан страны. Дополнительный импульс в этом направлении придаст и ввод в эксплуатацию БелАЭС – надежный и чистый источник энергии в нашей стране.

Также министр энергетики заметил, что, по оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка будет электрическим.