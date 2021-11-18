Минэнерго Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики

Сегодня состоялась рабочая встреча заместителя министра энергетики Республики Беларусь Дениса Мороза и заместителя министра энергетики Российской Федерации Павла Сниккарса. Об этом сообщается в Telegram-канале "Минэнерго Официальный".
Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики как в рамках Союзного государства, так и в формате ЕАЭС. Так, были рассмотрены экономические аспекты параллельной работы рынков электроэнергии двух стран.
– Стороны также обсудили ход подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, подписание которого предусмотрено Союзной программой по созданию общего рынка электроэнергии, утвержденной интеграционным Декретом глав государств 4 ноября, – говорится в сообщении.
По словам Дениса Мороза, в рамках обсуждения актуальных вопросов партнерства минэнерго двух стран всегда нацелены на конструктивный подход и достижение взаимопонимания.
– Для нас очень важны двусторонние взаимоотношения в части выстраивания наших позиций, в том числе в рамках того движения, которое идет между нашими государствами в рамках ЕАЭС, – отметил Павел Сниккарс.
Фото: Telegram-канал "Минэнерго Официальный".