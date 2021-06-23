Оперативники Минского РУВД задержали 27-летнего столичного жителя, который распространял запрещенные вещества в Минске. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Было установлено, что парень не только распространял наркотики, но еще и был активным участником деструктивных телеграм-каналов. Там подозреваемый публиковал посты, в которых призывал к захвату власти, агрессивным действиям, насилию над сотрудниками силовых структур, поджогу милицейских зданий и жилищ правоохранителей.
Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта и разжигание социальной вражды или розни.
Известно, что фигурант вовлечен в протестное движение, какое-то время работал официантом и поваром, в том числе за пределами Беларуси. Будучи за границей, подозреваемый также призывал к насилию и радикализации несанкционированных массовых мероприятий.
Видео МВД
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Минчанина задержали за сбыт наркотиков
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