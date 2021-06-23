Минчанина задержали за сбыт наркотиков

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Было установлено, что парень не только распространял наркотики, но еще и был активным участником деструктивных телеграм-каналов. Там подозреваемый публиковал посты, в которых призывал к захвату власти, агрессивным действиям, насилию над сотрудниками силовых структур, поджогу милицейских зданий и жилищ правоохранителей.Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта и разжигание социальной вражды или розни.Известно, что фигурант вовлечен в протестное движение, какое-то время работал официантом и поваром, в том числе за пределами Беларуси. Будучи за границей, подозреваемый также призывал к насилию и радикализации несанкционированных массовых мероприятий.Видео МВД