Столичные правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который похитил меховые изделия из торгового центра, сообщает ГУВД.
Владелица павильона обратилась в Центральное РУВД г. Минска и сообщила: неизвестный похитил меховые жилеты на сумму BYN 1300.
Оперативники задержали подозреваемого – безработного минчанина. Установили, что мужчина приехал в магазин незадолго до его закрытия. Его внимание привлек неработающий павильон: злоумышленник повредил металлическую решетку и похитил два женских меховых жилета. После чего он скрылся.
Задержанный пояснил, что украденное он планировал продать. Имущество изъято и будет возвращено заявительнице.
Собранные материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК.
Фото: ГУВД
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Минчанин украл из магазина меховые жилеты
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