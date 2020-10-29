Минчанин с помощью мобильного телефона похитил деньги у пяти человек

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От рук мошенника пострадали пятеро абонентов одного из операторов мобильной связи.Парень 2002 года рождения, похитивший деньги, заключен под стражу. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Беларуси, оно находится в производстве. Ранее молодой человек уже осуждался за мошенничество и хищение путем использования компьютерной техники к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.В прокуратуре рассказали, по какой схеме чаще всего действуют мошенники. У прохожих (которые, по их мнению, очень доверчивые) они просят мобильный телефон, чтобы совершить звонок или зайти в интернет. Имея телефон в руках, они устанавливают приложение A1-banking: там есть функция перевода на другой номер или счет суммы до BYN 100. Обманутые граждане узнают об этом, когда им приходит сообщение от оператора связи о задолженности.