Минчанин получил девять лет колонии за убийство собутыльника

И снова судьбы людей ломает алкоголь… По-человечески посидеть не получилось – застолье в Минске закончилось убийством. Скрыть убийство обвиняемые решили так: перевезти труп на инвалидной коляске на придомовую территорию и там оставить.

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В апреле этого года трое мужчин решили совместно отдохнуть. Через какое-то время между ними завязалась потасовка. Во время ссоры П. ударил В. ножом в сердце. Минчанин погиб на месте. Тело погибшего перевезли на инвалидной коляске на придомовую территорию, а сами решили скрыться.



Убийцу и его подельника нашли. П. обвиняется в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, а Е. – краже и укрывательстве преступления.

На стадии предварительного следствия также была установлена причастность одного из обвиняемых, Е., к совершению кражи тента на 170 рублей, который принадлежал индивидуальному предпринимателю.

Собранные доказательства позволили суду Фрунзенского района Минска постановить обвинительный приговор. Генеральная прокуратура государственное обвинение поддержала. П. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Обвиняемому Е. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

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