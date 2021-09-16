Минчанин похитил у супруги золотые украшения, чтобы купить спиртное

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Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД г. Минска задержали 64-летнего минчанина, который похитил у своей супруги четыре золотых кольца.Известно, что минчанин – любитель выпить. Украденные украшения он сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь. Сумма ущерба составила 700 рублей.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту кражи. Ранее фигурант не привлекался к ответственности.Видео ГУВД Мингорисполкома