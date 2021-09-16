Минчанин похитил у супруги золотые украшения, чтобы купить спиртное

Столичные оперативники задержали 64-летнего мужчину, который подозревается в краже золотых украшений у своей жены. Об этом сообщают в Telegram-канале "Милиция Минска".
Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД г. Минска задержали 64-летнего минчанина, который похитил у своей супруги четыре золотых кольца.
Известно, что минчанин – любитель выпить. Украденные украшения он сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь. Сумма ущерба составила 700 рублей.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту кражи. Ранее фигурант не привлекался к ответственности.
Видео ГУВД Мингорисполкома