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Минчанин похитил у супруги золотые украшения, чтобы купить спиртное

Столичные оперативники задержали 64-летнего мужчину, который подозревается в краже золотых украшений у своей жены. Об этом сообщают в Telegram-канале "Милиция Минска".

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Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД г. Минска задержали 64-летнего минчанина, который похитил у своей супруги четыре золотых кольца.  

Известно, что минчанин – любитель выпить. Украденные украшения он сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь. Сумма ущерба составила 700 рублей.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту кражи. Ранее фигурант не привлекался к ответственности. 

Видео ГУВД Мингорисполкома
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