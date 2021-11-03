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  2. В Минске мужчина избил до смерти незнакомца за отказ выпить с ним

В Минске мужчина избил до смерти незнакомца за отказ выпить с ним

В переходе на станции метро "Пушкинская" мужчина ударил прохожего, который отказался распивать с ним алкоголь. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома. 


В БСМП поступило сообщение о том, что в переходе на станции метро "Пушкинская" без движения лежит человек. Мужчину с травмой черепа доставили в больницу. 

Установлено, что 58-летнего минчанина избил 35-летний житель Михановичей. Последний искал в переходе того, кто сможет составить ему компанию для распития алкоголя. Когда житель столицы отказался от сомнительного предложения, подозреваемый последовал за мужчиной и нанес ему несколько ударов. От полученных травм минчанин скончался в больнице.

Правоохранители установили личность нападавшего. Известно, что ранее он уже был судим за кражу. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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