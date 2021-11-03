В Минске мужчина избил до смерти незнакомца за отказ выпить с ним

В БСМП поступило сообщение о том, что в переходе на станции метро "Пушкинская" без движения лежит человек. Мужчину с травмой черепа доставили в больницу.Установлено, что 58-летнего минчанина избил 35-летний житель Михановичей. Последний искал в переходе того, кто сможет составить ему компанию для распития алкоголя. Когда житель столицы отказался от сомнительного предложения, подозреваемый последовал за мужчиной и нанес ему несколько ударов. От полученных травм минчанин скончался в больнице.Правоохранители установили личность нападавшего. Известно, что ранее он уже был судим за кражу.По данному факту возбуждено уголовное дело.