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  2. Минчане высказались о событиях, происходящих в столице и других городах Беларуси

Минчане высказались о событиях, происходящих в столице и других городах Беларуси

Наталья Соболько, молодая мама, г. Минск:

– Сердце кровью обливается, когда смотрю очередной выпуск новостей. И митингующим достается, и мальчикам молодым, которым приходится разгонять их. Я хочу ложиться спать и не бояться, что в окно залетит «коктейль Молотова». Очень волнуюсь за нашу страну и за детей своих – родных, двоюродных. Старшая дочка уже совершеннолетняя, на работу ездит через весь город. Поэтому каждый вечер за нее переживаю. Думаю: чтобы только добралась спокойно. Эти уличные беспорядки – настоящее безумие. Но страшнее всего, что в этих толпах есть дети.

Анастасия Масло, менеджер по продажам, г. Минск:

– Лишний раз стараюсь не заходить в социальные сети. Там ужас что творится! Уже надоело постоянно перепроверять: правдива информация или очередной фейк. Мы всегда были мирной страной. У нас живут спокойные и добрые люди. Но сейчас я не узнаю свою Беларусь. Она поделилась на два лагеря. И представителей одних и других дома ждут семьи. Мамы, сестры. Но все мы объединены общей целью – мы все хотим процветания для нашей страны. И добиться этого можно только мирным путем.

Мария Лисатович, турагент, г. Минск:

– Во многих чатах таких социальных сетей, как "Телеграм", "Вайбер", появились спамеры. Они пытаются навязать свою политическую позицию, тем самым уничтожая диалог. Там же поселились и провокаторы, которые подстрекают людей к заведомо незаконным действиям. Например, к перегораживанию улиц. При этом многие из них даже не живут в Беларуси. Я бы хотела, чтобы все это прекратилось и мы дальше мирно и спокойно жили.

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Фото: Владимир ЖДАНОВИЧ
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