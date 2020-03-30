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Минчане могут обменять свои чеки «Имущество» на акции 18 столичных предприятий

Жители столицы имеют возможность обменять чеки на акции 18 открытых акционерных обществ, расположенных на территории Минска, сообщили в комитете «Минскгоримущество». При желании можно также приобрести акции предприятий, находящихся в других регионах страны.

Архивное фото

По данным Госкомимущества, начиная с 2016 года на обмен предлагались акции 8 акционерных обществ с долей собственности Минска. Сейчас из того списка осталось только одно предприятие – ОАО «Фабэкс». Также завершился обмен и во многих обществах с долей государства (на данный момент в перечне их 17).

Продолжается возврат чеков «Имущество» со спецчекового счета комитета на аналогичные счета граждан во исполнение поручения Президента о ликвидации специализированных инвестиционных фондов и возврате чеков их бывшим акционерам. «За 2019 год 60 гражданам были возвращены 4774 чека. Всего же с 2005 года и по состоянию на 1 января нынешнего года — 785 281 ИПЧ «Имущество» (7710 жителям столицы)», — отметили в ведомстве.

Возвращенные чеки «Имущество» также можно обменять на акции предприятий. Информацию по вопросам возврата чеков можно получить по телефону в Минске (017) 334-04-23.

В соответствии с постановлением Правительства срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 года. С перечнем акционерных обществ, акции которых предлагаются к обмену на чеки «Имущество», можно ознакомиться на сайтах «Беларусбанка» и Мингорисполкома или в отделениях банка.

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Фото: Артур ПРУПАС
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