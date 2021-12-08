Милиционеры провели профилактическую встречу с родителями учащихся одного из столичных колледжей

В начале встречи милиционер показала родителям первокурсников профилактический фильм о формах распространения наркотиков и способах вовлечения несовершеннолетних в незаконный наркобизнес.– подчеркнула инспектор ИДН.Сотрудник милиции объяснила, что должно насторожить родителей:Офицер рассказала родителям один из случаев. В августе текущего года была задержана учащаяся другого колледжа: девочка забирала оптовые партии наркотика и раскладывала свертки по всему Минску. В отношении нее возбуждено уголовное дело., – пояснила Виктория Валерьевна.Помимо внезапно появившихся денег сомнения должны вызвать и постоянные прогулы: закладчики работают, как правило, днем – чтобы не привлекать внимания.– сделала акцент милиционер.Мамам и папам, которые плохо разбираются в современных гаджетах, Виктория Рудая на экране показала, как выглядят иконки опасных приложений, а также предложила лайфхак: попросить помощи у младших или старших детей.Она также добавила: заметив что-то подозрительное, родители должны позвонить в службу «102» или своему инспектору ИДН.Фото ГИОС Фрунзенского РУВД Минска