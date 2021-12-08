Милиционеры провели профилактическую встречу с родителями учащихся одного из столичных колледжей

Инспектор ИДН Фрунзенского РУВД Минска Виктория Рудая организовала в столичном Индустриально-педагогическом колледже мультиформатное родительское собрание, главной темой которого стала безопасность подростков.
В начале встречи милиционер показала родителям первокурсников профилактический фильм о формах распространения наркотиков и способах вовлечения несовершеннолетних в незаконный наркобизнес.
– Вы должны понимать, что не все закладчики сами употребляют психотропы, – подчеркнула инспектор ИДН. – Да к тому же сейчас вы уже вряд ли найдете в карманах детей какие-либо говорящие улики. Сегодня мы должны быть еще внимательнее и обращать внимание даже на мельчайшие перемены в поведении, образе жизни ребенка.
Сотрудник милиции объяснила, что должно насторожить родителей:
– Появившиеся карманные деньги – первый и самый очевидный звоночек. Да, подросток может устроиться на законную работу и получать зарплату, но подумайте сами: едва ли это будут крупные суммы.
Офицер рассказала родителям один из случаев. В августе текущего года была задержана учащаяся другого колледжа: девочка забирала оптовые партии наркотика и раскладывала свертки по всему Минску. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
– Когда подросток резко стала покупать себе дорогие вещи и технику, ее мама поинтересовалась, откуда деньги, – пояснила Виктория Валерьевна. – Получив ответ, что дочка устроилась мерчендайзером, женщина успокоилась. Причем их семья – самая что ни на есть благополучная. Просто маме было удобно не задавать лишних вопросов. Результат плачевный: ее ребенок будет лишен свободы на несколько лет. Учитесь на чужих ошибках и не бойтесь задавать своим детям вопросы!
Помимо внезапно появившихся денег сомнения должны вызвать и постоянные прогулы: закладчики работают, как правило, днем – чтобы не привлекать внимания.
– А самый яркий маркер – подозрительные приложения в телефоне, – сделала акцент милиционер. – С их помощью подростки-закладчики фотографируют точки, где спрятали наркотик, и отправляют отчеты дилерам.
Мамам и папам, которые плохо разбираются в современных гаджетах, Виктория Рудая на экране показала, как выглядят иконки опасных приложений, а также предложила лайфхак: попросить помощи у младших или старших детей.
Она также добавила: заметив что-то подозрительное, родители должны позвонить в службу «102» или своему инспектору ИДН.
Фото ГИОС Фрунзенского РУВД Минска