Милиционеры на "Славянском базаре в Витебске" будут дежурить круглосуточно

Для обеспечения безопасности участников и гостей форума искусств "Славянский базар в Витебске" правоохранители будут круглосуточно дежурить в три смены. Об этом во время брифинга сообщил начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов, передает БЕЛТА.
– Для несения службы в таком напряженном режиме, учитывая погоду, мы пригласили и коллег из других регионов: сотрудников ГАИ и ППСМ. Организация процесса и несение службы будут взяты под особый контроль, – сказал руководитель управления.
– "Славянский базар" примет около 5 тыс. участников и гостей из 33 стран: их безопасность будет первоочередной для милиционеров. Все тридцать фестивальных площадок станут зонами повышенного внимания. На главную концертную площадку – Летний амфитеатр – можно будет попасть через один из постов, где будут нести службу сотрудники и сотрудницы витебского ОМОНа. Всего оборудуют 36 таких постов. Для ветеранов, пенсионеров, беременных женщин и родителей с детьми будут организованы отдельные пропускные пункты. Во всех пунктах будут камеры, – добавил он.
Кроме охраны фестивальных объектов сотрудники УВД будут круглосуточно патрулировать улицы, в том числе "Город мастеров" и пешеходные зоны, где разместятся подворья.
Круглосуточное дежурство будет обеспечено в подразделениях по гражданству и миграции. По словам начальника областного УВД, уже зарегистрировались около 300 человек, которые приехали из-за рубежа. Он также добавил, что распоряжением Президента гости фестиваля освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию временного пребывания. Если гражданам других стран захочется остаться в нашей стране более десяти дней, то им будет необходимо зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту пребывания или через портал электронных услуг portal.gov.by.
Ярким событием фестиваля станет акция МВД "За безопасность вместе". На протяжении четырех дней на различных площадках Витебска будут проводиться интерактивные игры, выставки, выступления творческих коллективов МВД, показательные выступления кинологов со служебными собаками и другие интересные мероприятия. Среди подписчиков ведомственных аккаунтов в соцсетях будет проводиться розыгрыш велосипеда.
Фото из архива БЕЛТА
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Милиционеры на "Славянском базаре в Витебске" будут дежурить круглосуточно
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