Милиционер вытащил из ледяной воды рыбака в Дятловском районе

Подплыв к тонущему, Иван понял, что тот запутался в тросе с грузом и уже обессилел. Сотрудник милиции поднял со дна груз, бросил его в лодку и вместе с потерпевшим поплыл к берегу. В это время его напарник Алексей Силов вызывал к месту происшествия службу спасения и скорую помощь. Из воды милиционер вместе со спасателями вынес обессилевшего рыбака на руках. Пенсионер, как выяснилось, ловил рыбу с надувной лодки и, оступившись при попытке встать, упал в воду (глубина водоема 3,5 метра).31-летний прапорщик милиции позже вспоминал, что не испытывал страха, – просто четко понимал, что счет идет на минуты. После происшествия Иван взвесил мокрые берцы, из которых уже вылили воду: они весили более 4 килограммов. Сразу после спасения сотрудник милиции переоделся в сухую форму и вернулся на дежурство. А на следующий день вместе с напарником навестил спасенного в больнице.Фото Департамента охраны МВД