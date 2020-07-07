В течение четырех месяцев театр оперы был закрыт из-за пандемии, сообщает Euronews.

Миланский Ла Скала снова открывается после карантина, но сможет принять в три раза меньше зрителей.

Ранее всемирно известный театр мог принять до двух тысяч зрителей, сейчас, чтобы соблюдать социальную дистанцию, постановку могут посетить около 600 человек.

И все же официально новый театральный сезон назначен на сентябрь. К слову, уже выбраны произведения для исполнения – "Реквием" (для солистов, хора и оркестра) Джузеппе Верди и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.

– Первая композиция будет посвящена жертвам коронавируса, а вторая – символической победе над ним. Последнее не случайно, поскольку четвертая часть симфонии – "Ода к радости" – стала гимном Евросоюза, – рассказали в дирекции Ла Скала.