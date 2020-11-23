«Милан» победил «Наполи» в чемпионате Италии по футболу

Голевым дублем в игре отметился Златан Ибрагимович (20-я и 54-я минуты), а еще один мяч в составе «Милана» на свой счет записал Йенс Хауге (90+5). У неаполитанцев автором единственного гола стал Дрис Мертенс (63).На 65-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко, что, разумеется, поубавило атакующий потенциал хозяев поля, которые к тому моменту уступали 1:2.Также стоит отметить, что Златан Ибрагимович теперь имеет на своем бомбардирском счету десять голов. Больше в первых восьми турах Серии А за «Милан» забивал лишь Марко ван Бастен в сезоне-1992/1993 (12 взятий ворот). Помимо того, 39-летний шведский форвард «россонери» стал самым возрастным футболистом, который забил по крайней мере десять мячей в первых восьми матчах чемпионата Италии.Остальные встречи тура, состоявшиеся 21–22 ноября, принесли такие результаты: «Кротоне» – «Лацио» – 0:2, «Специя» – «Аталанта» – 0:0, «Ювентус» – «Кальяри» – 2:0, «Фиорентина» – «Беневенто» – 0:1, «Сампдория» – «Болонья» – 1:2, «Рома» – «Парма» – 3:0, «Интер» – «Торино» – 4:2, «Верона» – «Сассуоло» – 0:2, «Удинезе» – «Дженоа» – 1:0.Турнирную таблицу возглавляет «Милан» (20 очков). Далее в группе лидеров последовательно располагаются «Сассуоло» (18), «Рома» (17), «Ювентус» (16), «Интер» (15), «Наполи» (14), «Аталанта» (14) и «Лацио» (14).