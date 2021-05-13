Об этом Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич заявил сегодня журналистам после встречи Президента с руководством Конституционной комиссии.
– Глава государства был проинформирован о проделанной работе комиссии по подготовке изменений в Основной Закон страны, – рассказал Петр Миклашевич. – Уже состоялось три заседания комиссии. Подготовлены тексты изменений в раздел об основных правах и свободах человека и гражданина (вносятся изменения в 14 статей), в раздел по избирательной системе (по 8 статьям). На третьем заседании рассматривался вопрос о возможном перераспределении полномочий между Президентом и Правительством.
Завтра, по словам Петра Миклашевича, члены комиссии рассмотрят вопрос о функциях и полномочиях Парламента:
– Важнейшая задача перед Конституционной комиссией – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом при сохранении президентской формы правления. На встрече с Главой государства обсуждались некоторые аспекты этого перераспределения. Вопрос в том, чтобы мы, с одной стороны, сохранили сильную президентскую власть, с другой стороны – повысили активность и ответственность Правительства и Парламента.
Председатель Конституционного Суда рассказал, что запланировано еще шесть заседаний комиссии:
– Мы тщательно анализируем обращения и предложения граждан по изменению Конституции. Предложений поступает тысячи. Мы очень внимательно к ним относимся, поскольку Конституция – это общественный договор об устройстве общества и государства, о системе государственной власти, о взаимоотношениях личности, общества и государства. Поэтому очень важно сегодня чувствовать, видеть и слышать граждан, их пожелания по обновлению Основного Закона.
Фото: БЕЛТА
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Миклашевич: важнейшая задача Конституционной комиссии – найти оптимальный вариант перераспределения полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом
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