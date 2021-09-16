Михович: продовольственная безопасность страны является одним из элементов мощи и авторитета государства на мировой арене

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обратил внимание Сергей Михович и добавил, что работники сельского хозяйства ежегодно обеспечивается Беларусь продовольствием в полной мере.добавил он.Наряду с этим главный редактор «Сельской газеты» заверил, что люди, задействованные в сельском хозяйстве, работают в полную силу на благо страны, поэтому показатели уборочной кампании в первую очередь зависят не от их усилий, а от погодных условий.рассказал Сергей Михович.По его словам, по состоянию на вчерашний день в стране было собрано по меньшей мере 6,4 миллиона тонн зерна без гречихи и проса.заключил Сергей Михович.Ток-шоу «Будни» выходит в эфир в понедельник – пятницу с 8:00 до 10:00. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.