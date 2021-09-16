Михович: продовольственная безопасность страны является одним из элементов мощи и авторитета государства на мировой арене

- Продовольственная безопасность страны является одним из элементов мощи, авторитета и уважения государства на мировой арене, - обратил внимание Сергей Михович и добавил, что работники сельского хозяйства ежегодно обеспечивается Беларусь продовольствием в полной мере.
- Более того, мы обеспечиваем продовольственными запасами в определенном проценте и некоторые другие государства, - добавил он.
Наряду с этим главный редактор «Сельской газеты» заверил, что люди, задействованные в сельском хозяйстве, работают в полную силу на благо страны, поэтому показатели уборочной кампании в первую очередь зависят не от их усилий, а от погодных условий.
- Агропромышленные комплексы, крестьяне, труженики, аграрии просто не умеют, не могут и не должны проваливать сельхозкомпании. Все на столько четко заведено, как в хороших белорусских часах. Они всепогодно работают на то, чтобы был урожай, а соответственно мясо, молоко, продукты переработки и одежда. Но 2021 год действительно оказался не самым лучшим для сельского хозяйства Беларуси. И не потому, что крестьяне плохо работают или государство не поддержало. В этом плане все было сделано на должном уровне. Но поскольку Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, а зонтика над страной нет, когда солнце нещадно палит, сохнут посевы, а когда неделями льет дождь, они вымокают. В данном случае была серьезная засуха, поэтому мы ощущаем, что недобор зерновой группы хотя и не критичен, но существенен, - рассказал Сергей Михович.
По его словам, по состоянию на вчерашний день в стране было собрано по меньшей мере 6,4 миллиона тонн зерна без гречихи и проса.
- Это не совсем столько, сколько было в прошлом году. Зато впереди еще кукуруза, которая дополнит зерновой каравай, хотя она тоже пострадала. Порядка миллиона тонн намерены собрать и добавить к этим 6,4 миллионам тонн. В итоге будет 7,5 миллиона тонн, а дальше может и 8 миллионов тонн с учетом других крупяных культур, - заключил Сергей Михович.
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