Михалевич: Белорусская АЭС — самое большое достижение в области энергетики

Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в Островце, безусловно, самое большое достижение в области энергетики независимой страны. Такое мнение высказал научный руководитель Института энергетики НАН Беларуси Александр Михалевич в телефильме проекта «Сделано!» на канале СТВ.

Фото: БелАЭС

«В мире в последние годы наблюдается тенденция, которая, по всем расчетам, сохранится еще в ближайшие десятилетия: рост потребления электрической энергии превышает рост использования общей энергии в целом. В этом отношении электроэнергия — более качественный энергоноситель, чем природный газ, не говоря уже об угле. Поэтому по мере научно-технического прогресса нужна будет в первую очередь электрическая энергия — это более цивилизованная форма энергии», — считает научный руководитель Института энергетики.