Орда: эффективность социального диалога в Беларуси подтверждена международными оценками

Фото:

БЕЛТА

Одна из основных тем на нынешней сессии – влияние пандемии на мировой рынок труда. Уже сегодня очевидно, что COVID-19 привел не только к колоссальному напряжению в области здравоохранения, но принес глобальный экономический и социальный кризис. Было потеряно более 255 млн рабочих мест. Во многих странах люди вынуждены были делать выбор между жизнью и средствами к существованию. Под ударом оказались и глобальные цели мирового развития, такие как ликвидация нищеты, голода, экономический рост и достойная работа для всех.При этом в МОТ особо подчеркивается, что преодоление последствий пандемии и достижение целей устойчивого развития возможно только при эффективном социальном диалоге трех сторон: правительства, профсоюзов и нанимателей.Что касается Беларуси, то в МОТ отмечен ряд совместных действий социальных партнеров по преодолению последствий пандемии. Также, по официальным данным ООН, по результатам 2020 года Беларусь уже достигла ряда целей устойчивого развития, которые мировое сообщество обязуется выполнить только к 2030 году. В рейтинге достижения целей устойчивого развития Беларусь занимает 18-е место из 166 стран., – подчеркнул глава ФПБ Михаил Орда. –Как отметил председатель ФПБ, профсоюзы на постоянной основе работают с Правительством над улучшением трудового законодательства. Кроме того, показательна и практика работы национального профцентра по защите трудовых прав работников в индивидуальных случаях. Профсоюзные юристы на постоянной основе представляют и защищают трудовые права работников в судах. Благодаря вмешательству профсоюзов только за прошлый год на работе восстановили 67 незаконно уволенных работников, наниматели вернули людям около 5 млн рублей, которые были незаконно удержаны или не выплачены., – подчеркнул Михаил Орда. –К слову, позицию о том, что в стране идет поступательное развитие социального диалога, высказали на конференции и представители ряда стран, в том числе Китая, России, Египта и других.