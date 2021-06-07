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Орда: эффективность социального диалога в Беларуси подтверждена международными оценками

Сегодня в рамках 109-й сессии Международной конференции труда состоялось заседание по рассмотрению ситуации на рынке труда в Беларуси. Основные позиции обсуждаемых вопросов изложила пресс-служба ФПБ.

Фото: БЕЛТА

Одна из основных тем на нынешней сессии – влияние пандемии на мировой рынок труда. Уже сегодня очевидно, что COVID-19 привел не только к колоссальному напряжению в области здравоохранения, но принес глобальный экономический и социальный кризис. Было потеряно более 255 млн рабочих мест. Во многих странах люди вынуждены были делать выбор между жизнью и средствами к существованию. Под ударом оказались и глобальные цели мирового развития, такие как ликвидация нищеты, голода, экономический рост и достойная работа для всех.

При этом в МОТ особо подчеркивается, что преодоление последствий пандемии и достижение целей устойчивого развития возможно только при эффективном социальном диалоге трех сторон: правительства, профсоюзов и нанимателей.

Что касается Беларуси, то в МОТ отмечен ряд совместных действий социальных партнеров по преодолению последствий пандемии. Также, по официальным данным ООН, по результатам 2020 года Беларусь уже достигла ряда целей устойчивого развития, которые мировое сообщество обязуется выполнить только к 2030 году. В рейтинге достижения целей устойчивого развития Беларусь занимает 18-е место из 166 стран.

– Эти международные оценки подтверждают, что в Беларуси выстроен и действует эффективный социальный диалог, проводится взвешенная социальная политика, ориентированная на человека. И в этом контексте как минимум нелогичными являются некие нарекания на якобы недостаточный уровень социального диалога в стране, которые транслируются в МОТ с подачи тех, кто стремится сегодня подорвать экономику нашей страны, – подчеркнул глава ФПБ Михаил Орда. – Подобные оценки не что иное, как политика двойных стандартов. Например, замечания касаются того, что в нашей стране в прошлом году были признаны незаконными забастовки, которые носили исключительно политический характер и совершенно не касались трудовых и социально-экономических вопросов. Но точно такая же ситуация и в Германии, Великобритании, где также запрещены забастовки по политическим мотивам. Или, например, во Франции, Бельгии, где также в последние годы зафиксированы случаи ответственности работников за нарушения при организации забастовок. То есть наше законодательство и практика здесь ничем не отличаются от других стран.

Как отметил председатель ФПБ, профсоюзы на постоянной основе работают с Правительством над улучшением трудового законодательства. Кроме того, показательна и практика работы национального профцентра по защите трудовых прав работников в индивидуальных случаях. Профсоюзные юристы на постоянной основе представляют и защищают трудовые права работников в судах. Благодаря вмешательству профсоюзов только за прошлый год на работе восстановили 67 незаконно уволенных работников, наниматели вернули людям около 5 млн рублей, которые были незаконно удержаны или не выплачены.

– Все это доказывает, что в Беларуси работники имеют возможность реализовать свое право на объединение в профсоюзы для защиты трудовых и социально-экономических интересов, – подчеркнул Михаил Орда. – И именно на таких конкретных фактах, а не домыслах и голословных утверждениях, имеющих политическую подоплеку, должна даваться оценка ситуации в сфере трудовых отношений, как это и предусмотрено основополагающими документами МОТ.

К слову, позицию о том, что в стране идет поступательное развитие социального диалога, высказали на конференции и представители ряда стран, в том числе Китая, России, Египта и других.
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