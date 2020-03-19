Михаил Ковалев: белорусам не стоит переживать — еды хватит всем

Несколько десятков лет страны Европы работали над стиранием границ, но всего за пару месяцев на фоне эпидемии коронавируса начался обратный процесс. Многие государства и вовсе объявили о самоизоляции. Мировые СМИ то и дело вбрасывают фотографии пустых полок магазинов в США и отдельных странах Европы. Чем это чревато для нашей страны и хватит ли еды жителям Беларуси? Доктор физико-математических наук, профессор Михаил Ковалев в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заверил, что нашим гражданам опасаться нечего:





— Очевидно, что еды всем хватит, ведь только за прошлый год мы продали за рубеж продуктов питания на 5,5 млрд долларов. Поэтому если съедим больше дома, то просто меньше продадим на экспорт. При этом хочу отметить, что по продажам сливочного масла мы уже вышли на четвертое место в мире, если рассматривать ЕС как единое целое. По сырам, подумайте только, не Швейцария, а мы — Беларусь, — находимся на пятом месте. По сухому молоку где-то шестое место у нас. Так как же нам может не хватить продуктов питания? Ну, могут быть секундные проблемы с гречкой в отдельном магазине, где резко раскупили весь запас, и там ждут, пока подвезут новую партию. Более того, тот факт, что мы и многие другие не поедем в условную Турцию есть их помидоры, заставит их предлагать свои товары по меньшим ценам. Я не отрицаю возможности того, что импортные продукты в итоге подешевеют.

Даже если потребуется ввести карантин на белорусских продовольственных предприятиях, это не станет проблемой для страны:

— Почти убежден, что такого не произойдет. Грубо говоря, не доить коров нельзя. При этом те же молочные заводы — это достаточно автоматизированные производства, где работает не так уж много людей. В любом случае можно будет заменить одного-двух заболевших, и не стоит паниковать. Многие отличные ученые, нобелевские лауреаты, уже доказали, что введение жесткого карантина практически не способно снизить число заболевших. Оно только может "размазать" пик числа заболевших.