Миграционный кризис на границе с Польшей. Что происходит?

Продолжается противостояние на белорусско-польской границе. Беженцы из Ирака, Ирана и Сирии находятся в нечеловеческих условиях: в палаточном городке их сейчас около 4-х тысяч. На месте событий работают корреспонденты sb.by.
Мигранты, которым не удалось прорваться в Польшу через заграждение, оборудовали лагерь в лесу. Ночью были заморозки.
Сегодня утром мигранты рассказали, что ночь выдалась холодной - дети плакали. Не у всех была возможность оборудовать палатки: некоторые были вынуждены ночевать на земле в спальных мешках. Многие люди жалуются, что им нечем кормить детей. Чтобы хоть как-то согреться, беженцы разжигают костры.
Мигранты пока не предпринимают каких-либо действий для пересечения границы, а обживают свой импровизированный лагерь.
Минувшей ночью мигранты сломали колючее заграждение: поляки заделывают дыру в заборе, забивают столбы с помощью техники.
- Ремонт прохудившейся границы ЕС. Проволоку-то можно починить, от грязи ессовцам уже не отмыться, - пишет специальный корреспондент Людмила Гладкая в своем Telegram-канале.
Дополняется.