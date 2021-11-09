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Миграционный кризис на границе с Польшей. Что происходит?

Продолжается противостояние на белорусско-польской границе. Беженцы из Ирака, Ирана и Сирии находятся в нечеловеческих условиях:  в палаточном городке их сейчас около 4-х тысяч. На месте событий работают корреспонденты sb.by. 


Мигранты, которым не удалось прорваться в Польшу через заграждение, оборудовали лагерь в лесу. Ночью были заморозки. 

Сегодня утром мигранты рассказали, что ночь выдалась холодной - дети плакали. Не у всех была возможность оборудовать палатки: некоторые были вынуждены ночевать на земле в спальных мешках. Многие люди жалуются, что им нечем кормить детей. Чтобы хоть как-то согреться, беженцы разжигают костры. 

Мигранты пока не предпринимают каких-либо действий для пересечения границы, а обживают свой импровизированный лагерь.






Минувшей ночью мигранты сломали колючее заграждение: поляки заделывают дыру в заборе, забивают столбы с помощью техники. 

- Ремонт прохудившейся границы ЕС. Проволоку-то можно починить, от грязи ессовцам уже не отмыться, - пишет специальный корреспондент Людмила Гладкая в своем Telegram-канале.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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