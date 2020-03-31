Миф о брутальности, ностальгия и новая песня Высоцкого. Группа «Дядя Ваня» выступила на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»

С 30 марта по 3 апреля «Альфа Радио» проводит видеостримы с выступлений белорусских артистов. Музыканты поют в пустом зале Театра эстрады для онлайн-аудитории, так что попасть на концерт можно, не выходя из дома.

Тео и Ольга Рыжикова открыли музыкальную неделю лирическими песнями о любви, а «Дядя Ваня» продолжил драйвовым роком. Атмосфера — как на душевном концерте в небольшом клубе. Слушаешь, и хочется танцевать. В Театре эстрады команда операторов и режиссеров не сдерживается: вокруг все качают головами в ритм, притоптывают и улыбаются.

Расслаблены и на позитиве — так можно описать настроение, с которым артисты вышли на сцену. Сказывается опыт: «Дядя Ваня» выступал и на «Минск-Арене», и на корпоративе, где на сцене людей было больше, чем в зале. Так что онлайн-формат группу в ступор не поставил. Все как обычно, с долей брутальности и бесконечными шутками. Интересный факт: такой образ был у Ивана Вабищевича (солист группы) далеко не всегда.

— Я никогда не хотел быть не таким как все и оставался самим собой. В юности относился к року спокойно, какое-то время мечтал стать рэпером, — смеется музыкант. — Потом уже понял, что поорать под гитару — это очень классно. Стал учиться играть, слушать русский рок, написал первую песню в институте, на паре философии. Пару лет играл друзьям на кухне, а потом все как-то завертелось: песни, клипы, собралась группа.

В порыве чувств и импровизации первую песню сыграли и на онлайн-квартирнике, хотя до этого она не звучала со сцены уже несколько лет. Артисты честно предупредили, что могут забыть аккорды или слова, но осечек почти не было: руки-то помнят.

Музыка соседствовала с живой беседой — вопросы «Дяде Ване» задавали и ведущий, и зрители в комментариях к трансляциям. Делимся эксклюзивом: Иван Вабищевич умеет вязать крючком, мечтает покорить один из крупнейших стадионов Европы и обещает дать большой концерт «как только, так сразу». Колыбельная, которую он пел дочери, — это акустическая версия культовой песни АС/DC. А в плей-листе, составленном артистом для родов жены, рок смешался с треками «Леди Гаги».

«Изюминка» сегодняшнего концерта — анонс новой песни Владимира Высоцкого по старой рукописи на салфетке. Слова к песне артист написал в Минске и подарил женщине, которая недавно передала стихи «Дяде Ване». Так что сейчас группа работает над записью трека с основой авторства Высоцкого. С релизом не спешат, объясняя это огромной ответственностью перед фанатами.

Онлайн-квартирник продолжится выступлением группы «Радиоволна» уже завтра в 14.00. Посмотреть трансляцию концерта можно на сайтах https://alfaradio.by и https://www.sb.by. Социальная сеть «Одноклассники» тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Альфа Радио» в ОК будут транслироваться все концерты, так что любимых артистов можно будет послушать, не выходя из соцсети. Беларусь — крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики — около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси — женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25—45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.