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  2. МИД: требуем, чтобы по факту поджога посольства Беларуси власти Бельгии провели расследование и привлекли причастных к ответственности

МИД: требуем, чтобы по факту поджога посольства Беларуси власти Бельгии провели расследование и привлекли причастных к ответственности

Беларусь требует от Бельгии провести расследование хулиганского акта с поджогом посольства в Брюсселе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БЕЛТА, получила ли ситуация развитие и чего белорусское внешнеполитическое ведомство ждет от бельгийских властей.


– Да, действительно, вечером 8 августа неизвестные подожгли один из входов в здание нашего посольства в Брюсселе. Возникший пожар был оперативно потушен. Однако подчеркну, что имевшая место прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников очевидна, и это не может не беспокоить. Кроме этого, дипломатической миссии нанесен материальный ущерб, – сказал Анатолий Глаз.

По его словам, как и предполагается в подобных ситуациях, властям страны пребывания была направлена соответствующая нота с требованием провести расследование.

– Мы законно требуем, чтобы власти Бельгии в рамках своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях такое расследование провели, установили причастных к этому хулиганскому акту и привлекли их к ответственности. Все необходимое содействие с нашей стороны будет оказано, – заявил пресс-секретарь.

В МИД также надеются, что бельгийская сторона в соответствии со ст. 22 Венской конвенции предпримет все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия.

– Кстати, это уже не первый подобный хулиганский акт в отношении нашей дипломатической миссии в Брюсселе. При этом ни разу до сих пор абсолютно законные требования белорусской стороны о расследовании подобных происшествий не были удовлетворены. Пока не хотелось бы думать, что это осознанная политика властей Бельгии, – отметил официальный представитель МИД Беларуси.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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