МИД: требуем, чтобы по факту поджога посольства Беларуси власти Бельгии провели расследование и привлекли причастных к ответственности

– сказал Анатолий Глаз.По его словам, как и предполагается в подобных ситуациях, властям страны пребывания была направлена соответствующая нота с требованием провести расследование., – заявил пресс-секретарь.В МИД также надеются, что бельгийская сторона в соответствии со ст. 22 Венской конвенции предпримет все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия., – отметил официальный представитель МИД Беларуси.