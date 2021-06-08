Мир после пандемии COVID-19 будет многополярным, он точно не будет "глобусом НАТО", заявил сегодня замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости.
– Наверное, сегодня трудно говорить, каким будет мир в постпандемический период и какие уроки человечество, и в частности Европа, вынесет из пандемии. Поскольку мы не преодолели ее острую фазу, – сказал Грушко, выступая на сессии "Примаковских чтений".
– Но в любом случае заглядывать за горизонт всегда полезно... Наверное, все в этом зале согласятся с тем, что постпандемическая реальность будет многополярной. Многоцентризм –это состоявшаяся реальность, и во многом она будет определять состояние международных отношений. Мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС, в нем будет существовать множественность путей выбора государствами, народами направлений развития, – отметил замглавы МИД РФ.
Фото: ria.ru
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МИД РФ: мир не будет "глобусом НАТО"
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