МИД помог вернуться домой почти 3,5 тысячи белорусов

Фото: архив

БЕЛТА

положительно решен вопрос об организации специальных рейсов, запланированных на 26 и 30 марта по маршруту Минск — Баку — Минск, с целью возвращения на родину граждан Беларуси из Азербайджана;

с 22 марта для иностранных граждан введен запрет на въезд во Вьетнам;

с 25 марта власти ОАЭ приняли решение о приостановке на две недели всего пассажирского авиасообщения и транзита через свою территорию;

с 25 марта будет закрыт аэропорт Шарлеруа Брюссель-Южный. Рейсы авиакомпании "Белавиа" в указанный период осуществляться не будут;

по состоянию на 23 марта Турция приостановила авиасообщение с 68 странами;

до 00.00 26 марта текущего года продлено действие транзита через территорию Литвы.

, — прокомментировал Анатолий Глаз.Вместе с тем в фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений на сегодня все еще находится порядка одной тысячи граждан нашей страны в различных странах мира.Например, определенное количество белорусов по-прежнему остается в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. В связи с этим данной категории рекомендуется незамедлительно следовать в Беларусь ближайшими прямыми авиарейсами.Сохраняется в числе острых вопрос возвращения белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии, в частности, из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки. Активно ищутся пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами. По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов, однако для этого в любом случае потребуется определенное время.В течение дня МИД находится в постоянном контакте с российскими коллегами на различных уровнях с целью окончательного согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково.отметил Анатолий Глаз.В МИД дополнительно обратили внимание на то, что:Во внешнеполитическом ведомстве призывают отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в соцсетях, в том числе Министерства иностранных дел. Там также напоминают, что звонки, в том числе в роуминге, на "горячие линии" белорусских диппредставительств за рубежом являются бесплатными для абонентов мобильных операторов life:), МТС и A1.