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МИД помог вернуться домой почти 3,5 тысячи белорусов

Продолжается оказание разнопланового содействия по возвращению на родину белорусским гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом в связи с ограничительными мерами ввиду распространения COVID-19. Внешнеполитическое ведомство нашей страны помогло вернуться домой почти 3,5 тысячи белорусов, сообщил sb.by начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Фото: архив БЕЛТА

— Помощь в различных форматах оказана уже более чем 3450 нашим соотечественникам. Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и некоторых других государств. Сегодня ожидаем чартерный рейс ОАО "Белавиа", который заберет граждан Беларуси из аэропорта Внуково, — прокомментировал Анатолий Глаз.

Вместе с тем в фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений на сегодня все еще находится порядка одной тысячи граждан нашей страны в различных странах мира.

Например, определенное количество белорусов по-прежнему остается в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. В связи с этим данной категории рекомендуется незамедлительно следовать в Беларусь ближайшими прямыми авиарейсами.

Сохраняется в числе острых вопрос возвращения белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии, в частности, из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки. Активно ищутся пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами. По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов, однако для этого в любом случае потребуется определенное время.

В течение дня МИД находится в постоянном контакте с российскими коллегами на различных уровнях с целью окончательного согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково. "Взаимодействуем конструктивно и рассчитываем в ближайшее время завершить решение данного вопроса" отметил Анатолий Глаз.

В МИД дополнительно обратили внимание на то, что: 

  • положительно решен вопрос об организации специальных рейсов, запланированных на 26 и 30 марта по маршруту Минск — Баку — Минск, с целью возвращения на родину граждан Беларуси из Азербайджана;

  • с 22 марта для иностранных граждан введен запрет на въезд во Вьетнам;

  • с 25 марта власти ОАЭ приняли решение о приостановке на две недели всего пассажирского авиасообщения и транзита через свою территорию;

  • с 25 марта будет закрыт аэропорт Шарлеруа Брюссель-Южный. Рейсы авиакомпании "Белавиа" в указанный период осуществляться не будут;

  • по состоянию на 23 марта Турция приостановила авиасообщение с 68 странами;

  • до 00.00 26 марта текущего года продлено действие транзита через территорию Литвы.

Во внешнеполитическом ведомстве призывают отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в соцсетях, в том числе Министерства иностранных дел. Там также напоминают, что звонки, в том числе в роуминге, на "горячие линии" белорусских диппредставительств за рубежом являются бесплатными для абонентов мобильных операторов life:), МТС и A1.
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