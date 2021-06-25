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МИД о санкциях ЕС в отношении Беларуси: в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры

Министерство иностранных дел выступило с заявлением в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении Беларуси. Его текст приводится на официальном сайте МИД.


«После вероломной совместной атаки 22 июня 2021 года со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан», – отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили: 

– Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии. При этом данные страны уже даже не пытаются искать или «притягивать за уши» хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для таких действий. Потому что их нет. Есть только цель – разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО. 

«Уже совершенно очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС», – говорится в тексте заявления.

В МИД подчеркнули:

– Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства. Неслучайно даже авторитетные исследования общественного мнения EuroTrack» британской компании YouGov показывают катастрофически низкие рейтинги доверия к правительствам в целом ряде стран ЕС, в том числе в Германии – 31%, во Франции – 23%, в Швеции – 30%. Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа.
«Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли», – обратили внимание в ведомстве.
«Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью. При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов», – подытожили в МИД.
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