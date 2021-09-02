Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. МИД Китая окажет безвозмездную помощь МИД Беларуси

МИД Китая окажет безвозмездную помощь МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн 2 сентября подписали Договоренность о передаче Министерством иностранных дел Китая безвозмездной помощи Министерству иностранных дел Беларуси для укрепления материально-технической базы министерства. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе ведомства.


– Белорусская сторона выразила благодарность китайским коллегам за оказанный дружественный шаг, – отметили в МИД Беларуси. 


Фото: mfa.gov.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы