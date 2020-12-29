МИД и МККК подписали План совместных мероприятий на 2021 год

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси Джордж Дрндарски подписали План совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и МККК на 2021 год. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Документ предусматривает мероприятия по поддержке инициатив в сферах образования, гуманитарной деятельности, имплементации международного гуманитарного права, а также по продвижению идей и концепций, представляющих взаимный интерес, во всемирных и региональных организациях.
МККК – это международная гуманитарная организация, которая является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
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